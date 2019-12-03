Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

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