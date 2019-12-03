Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
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В Казахстане перевернулся пассажирский автобус

РБКвчера в 21:57

Россиян среди пострадавших в крупном ДТП в Казахстане нет

РИА Новостивчера в 23:54

В ДТП с автобусом в Казахстане погибли шесть человек

Российская газетавчера в 22:51

Число погибших при ДТП в Казахстане увеличилось до семи

RT на русскомвчера в 23:28

Четыре человека погибли при опрокидывании автобуса в Казахстане

Интерфаксвчера в 21:25

Посольство РФ уточняет, находились ли россияне в перевернувшемся в Казахстане автобусе

ТАССвчера в 21:48

Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане

Известиявчера в 21:55
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости вчера в 01:39
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 01 декабря в 02:14
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Интернет

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Эксперты Роскачества провели исследование наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте AppStore и Google Play.
Экономика сегодня 00:00
Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
АБН вчера в 05:44
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
РБК вчера в 23:15
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Авто

Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей

Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Car.ru вчера в 03:44
Общество

На севере Сахалина из-за метели приостановили автобусное сообщение

РИА Новости вчера в 20:31
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Экономике по-прежнему угрожают обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, замедление роста мировой экономики (по прогнозам МВФ, в 2019 г. темпы ее роста замедлятся с 3,6 до 3%).
Ведомости вчера в 08:25
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
РИА Новости 01 декабря в 12:48
Происшествия

СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
РБК вчера в 19:57
Политика

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Ведомости вчера в 16:17
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ вчера в 22:17
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Космос

Транзит Меркурия позволил рассчитать расстояние от Земли до Солнца

Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
AstroNews.ru вчера в 11:22
Единоборства

Энди Руис: «Надеюсь, что Джошуа будет рубиться со мной»

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис надеется на зрелищный матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Sports.ru 01 декабря в 08:20
Технологии

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
РБК вчера в 23:00
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
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