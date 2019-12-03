Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
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Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Интернет
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Эксперты Роскачества провели исследование наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте AppStore и Google Play.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Авто
Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей
Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Общество
На севере Сахалина из-за метели приостановили автобусное сообщение
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Экономике по-прежнему угрожают обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, замедление роста мировой экономики (по прогнозам МВФ, в 2019 г. темпы ее роста замедлятся с 3,6 до 3%).
Происшествия
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
Происшествия
СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100
Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
Политика
Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму
В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Космос
Транзит Меркурия позволил рассчитать расстояние от Земли до Солнца
Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
Единоборства
Энди Руис: «Надеюсь, что Джошуа будет рубиться со мной»
Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис надеется на зрелищный матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Технологии
Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.