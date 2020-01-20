Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека. Еще трое пострадавших госпитализированы.
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В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Коммерсантъ22:48

Есть погибшие. В Перми в гостинице «Карамель» людей обварило кипятком

Новости Перми 59.ru22:47

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек

КП - Пермь23:11

«Пятеро погибших»: губернатор уточнил данные о ЧП в частном отеле в Перми

АиФ Пермь23:25

В частном пермском отеле произошёл прорыв трубы

Новый компаньон22:18

Фото залитого кипятком хостела в Перми, где погибли четыре человека

РЕН ТВ22:22

В пермском отеле четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком

РИА Новости22:43
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости 11:56
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ 20:20
Общество

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула

Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News.
Газета.Ru 19:33
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
Интернет

Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд

В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
iReactor 23:09
Общество

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru 21:12
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Вести.Ru 22:08
Политика

Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
РИА Новости 15:30
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online 06:02
Общество

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 07:03
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Политика

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Lenta.ru 19:23
Экономика

В 2020 году в России ожидается рост цен на жилье

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%.
Онлайн Вологда 17 января в 06:21
Политика

Главный норвежский налоговик рассказал о поездке в гости к Мишустину

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал изданию NRK об общении с новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Газета Кемерова 23:12
Общество

Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство

Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.
AmurMedia.ru 22:00
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
OAnews 02:22
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК 21:57
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК 22:00
Общество

Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости 20:25
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Космос

На создание «космической катапульты» стартап SpinLaunch привлек $35 млн

Портал Поиск 10:10
Общество

Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной

Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Neva.Today 22:12
Происшествия

На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»

Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
АМИТЕЛ 22:30
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист 22:38
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Здоровье

Врач рассказала об опасности минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала o случаях, когда минеральная вода может нанести вред здоровью и стать причиной заболеваний.
Известия 15:18
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