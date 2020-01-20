Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека. Еще трое пострадавших госпитализированы.

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

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