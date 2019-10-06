Происшествия
КоммерсантъПри стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из баров американского города Канзас-Сити. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
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Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом
В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Футбол
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Фигурное катание
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
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Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
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Никто и не заметил. OnePlus 7T Pro показали в ходе анонса OnePlus 7T
Формально OnePlus все же показала модель OnePlus 7T Pro в ходе презентации.
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Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
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В Петербурге блогер сорвался с высоты, делая селфи
В Санкт-Петербурге 42-летнего блогера госпитализировали в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на трубе заброшенной котельной, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России 09:55
Политика
Трамп заявил об обязанности изучить дело сына Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства обязан изучить дело сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
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Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом
Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
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Головкин одержал победу в бою против Деревянченко
Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.
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Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
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В Кирове пожаловались на пьяного судью за рулём, но его спасла невеста
Очевидцы пожаловались в полицию, якобы видели, как он нетрезвым садился за руль автомобиля.
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РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
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Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
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Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
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Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
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Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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