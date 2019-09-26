Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве произошла стрельба в общежитии

В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
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Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии

РИА Новостивчера в 20:45

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В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

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Три человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия в общежитии на юге Москвы

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РЕН ТВвчера в 16:52

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

РБКвчера в 16:57
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В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
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Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
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