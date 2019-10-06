Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПри стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из баров американского города Канзас-Сити. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
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Расстрелял людей и скрылся: что произошло в Канзас-Сити

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Вести.UZ08:10
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