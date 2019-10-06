Происшествия
ИнтерфаксЧетыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN. По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
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