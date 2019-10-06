Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧетыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN. По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.
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Четыре человека убиты при стрельбе в Канзасе

Газета.Ru06:18

В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека

РБК06:48

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Интерфакс06:20

При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека

Коммерсантъ07:01

NBC: при стрельбе в США погибли четыре человека

ТАСС06:15

СМИ: четыре человека погибли из-за стрельбы в баре в Канзас-Сити

РИА Новости05:52

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити

RT на русском05:49
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В баре Канзаса стреляли без предупреждения

Вести.UZ08:10
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