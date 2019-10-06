Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN. По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Наука Съедобные сенсоры помогают наладить прием лекарств Специальный датчик, который дает врачам возможность контролировать прием медикаментов, может существенно повлиять на лечение таких заболеваний, как туберкулез.

Шоу-бизнес Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып «Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Политика В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.

Происшествия Подросток убил пять человек на австрийском курорте В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Фигурное катание Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Армия и оружие В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата» Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.

Кино Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.

Кино Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы» Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".

Политика Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Политика CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.

Происшествия Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Кино Обстановка на показах «Джокера» в США заставляет зрителей нервничать Молодой человек, присутствовавший на дневном просмотре "Джокера" в AMC Empire 25 на Таймс-сквер, сказал, что обстановка в зале резко поменялась, когда действие на экране стало интенсивным.

Космос Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик» По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".