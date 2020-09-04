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Кавказский узел
Кавказский узел

Четыре человека стали жертвами взрыва в центре Тбилиси

Один человек погиб и трое получили травмы при взрыве кислородного баллона в тбилисском клубе Dejavu, где проводился ремонт. "Кавказский узел" неоднократно писал о гибели рабочих на стройках в Грузии.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
Подробнее о событии
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБКвчера в 09:24
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАССвчера в 09:00
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ruвчера в 08:57
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новостивчера в 08:59
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъвчера в 08:57
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русскомвчера в 10:30
Sputnik Грузия

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузиявчера в 11:36
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусьвчера в 09:45

В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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