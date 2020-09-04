Четыре человека стали жертвами взрыва в центре Тбилиси
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С чего всё началось
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В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
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