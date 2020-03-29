Коронавирус
Сиб.фмЧисло погибших от коронавируса в России достигло 8 человек
В России увеличилось число погибших от коронавируса; за сутки четыре смерти. В России по данным оперативного штаба РФ зафиксировано четыре новых случая летальных исходов у пациентов больных коронавирусом.
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Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Штраф за первое нарушение карантина для граждан составит 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-150 тыс. рублей, для юридических лиц – 200-500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Футбол
Бубнов оценил перспективы Бакаева в Европе
По мнению Бубнова, Бакаеву подошел бы чемпионат Испании, где ценятся футболисты атаки. Но уехать в Европу пока Зелимхану рано.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Общество
В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан
Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Политика
Дмитрий Песков перешел на «удаленку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перешел на дистанционный режим работы.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Наука
Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты
Здоровье
Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.
Общество
Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Здоровье
В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом
Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Пентагон экстренно отправляет военных командиров в горные бункеры
Отмечается, что командиров США отправили не только в Шайенн. Часть военных отправилась в секретные бункеры, которые не были названы.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Религия
Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Под Самарой прошло военное учение по локализации вирусной угрозы
В рамках учений осуществляется проверка готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Футбол
Футболистам «Урала» дали выходные до 1 мая, легионеры покинули Россию
Игрокам екатеринбургского футбольного клуба «Урал» предоставили выходные до 1 мая.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия