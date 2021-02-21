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Российская газета
Российская газета

Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске

После обрушения корпуса дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики задержаны четыре человека.В источнике
С чего всё началось
По делу, как говорится в сообщении на сайте ведомства
, проходят 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт".
Подробнее о событии

Следователи задержали четырех человек после обрушения на фабрике в Норильске

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