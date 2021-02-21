Колымчане могут сделать прививку от COVID-19 в выходные

Ранее на последнем заседании правительства губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил после слов министра здравоохранения региона Ивана Горбачева о ходе вакцинации от COVID-19, что если такими темпами вакцинировать, то в сроки не уложиться, и поручил проводить вакцинацию в выходные и праздничные дни.