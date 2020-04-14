Коронавирус
ИнтерфаксЧетыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию
В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.
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В Хакасии под подозрением на коронавирус находится чиновник из правительства
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
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Исключение касается прибывших в командировку. Со вторника, 14 апреля, откроются парикмахерские и салоны оптики.
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