В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.

Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию

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