Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).