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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).В источнике
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Известия

Реальный урок: могут ли фигуранты дела «Нового величия» рассчитывать на УДО

Известиявчера в 15:42
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:31
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газетавчера в 11:18
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новостивчера в 10:05
Коммерсантъ

Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно

Коммерсантъвчера в 16:05
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАССвчера в 10:32
Эхо Москвы

Адвокат: Фигуранты дела «Нового величия» будут добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в ЕСПЧ

Эхо Москвы17:02

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Yahoo News Japan (Япония): на Кунашире установлен новый памятник с надписью «Русский флаг сниматься не должен» (Yahoo News Japan)

На Кунашире, где уже есть памятник с высеченной строчкой из обновленной Конституции о запрете на отчуждение территорий, установили новую памятную плиту, указывающую на нежелание России возвращать Японии Южные Курилы.
ИноСМИвчера в 04:45

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии

В Тибете необходимо установить ракеты с дальностью поражения до 400 км, вследствие чего российские С-400, разработанные для борьбы с передовыми самолетами-невидимками, будут иметь больше шансов, отметил Дханоа.
Слово и Дело5 августа в 06:45
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Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
РБК21:32
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Прокуратура Хакасии не пожелала распространяться о поездке в США их сотрудницы - супруги Госкомтарифэнерго

Из прокуратуры Хакасии редакции 19rus.info пришел ответ на запрос, касающийся поездки в Саединенные штаты Америки их сотрудницы, помощницы прокурора Абакана Марины Ридзель.
ИА Хакасия21:35

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛвчера в 07:32
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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