Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки
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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки
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Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).В источнике
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Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно
Коммерсантъвчера в 16:05