Коронавирус
РБК спортЧетыре игрока «Челси» заразились коронавирусом
Представители «Челси» не комментируют, сдали ли данные футболисты положительные тесты на коронавирус, однако известно, что в клубе есть несколько случаев заражения COVID-19, заявляется в The Sun. «Челси» откроет сезон-2020/21 в Английской премьер-лиге (АПЛ) матчем против «Брайтона» 14 сентября.
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«Челси» отправил 4 игроков команды на карантин. СМИ пишут о вспышке коронавируса в клубе
Sport24.ruвчера в 18:03
В футбольном клубе «Челси» четверо игроков заразились коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 19:49
The Sun: «Челси» отправил четырех футболистов на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе
Советский спортвчера в 18:30
В «Челси» вспышка коронавируса. Пулишич, Абрахам, Маунт и Томори на карантине (The Sun)
Sports.ruвчера в 23:30
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