Коронавирус

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Представители «Челси» не комментируют, сдали ли данные футболисты положительные тесты на коронавирус, однако известно, что в клубе есть несколько случаев заражения COVID-19, заявляется в The Sun. «Челси» откроет сезон-2020/21 в Английской премьер-лиге (АПЛ) матчем против «Брайтона» 14 сентября.
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СМИ: более четырех футболистов «Челси» заразились коронавирусом

РИА Новости02:58

«Челси» отправил 4 игроков команды на карантин. СМИ пишут о вспышке коронавируса в клубе

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В футбольном клубе «Челси» четверо игроков заразились коронавирусом

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СМИ: Четверо футболистов «Челси» заболели коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:06

The Sun: «Челси» отправил четырех футболистов на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе

Советский спортвчера в 18:30

В «Челси» вспышка коронавируса. Пулишич, Абрахам, Маунт и Томори на карантине (The Sun)

Sports.ruвчера в 23:30
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