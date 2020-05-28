Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЧетыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом

С помощью тестов COVID-19 подтвердился у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. Болезнь у спортсменов протекает без симптомов. В клубе отмечают, все они чувствуют себя хорошо и находятся дома на самоизоляции.
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Игроки «Локомотива» Баринов, Тугарев, Коченков и Сулейманов заразились коронавирусом

Sports.ru05:53

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Матч ТВ06:00

У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Чемпионат05:54

Четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом

Sport.ru06:29

У Баринова и еще трех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Спорт-Экспресс05:52

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Sport24.ru05:46

Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
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