Политика
РИА НовостиЧетыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Его текст опубликован на сайте vimaorthodoxias.gr.
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Футбол
Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Происшествия
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек
Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Политика
МИД Литвы осудил решение Apple обозначать Крым частью России
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение корпорации Apple обозначать Крым на картах как территорию России.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Футбол
«Валенсия» без Черышева обыграла «Вильярреал»
Принципиальный матч «Валенсия» - «Вильярреал» украсил программу 15-го тура чемпионата Испании.
Авто
Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8
Вопреки прежней информации, 550-сильный битурбомотор V8, известный как Blackwing, не появится ни на одном новом «Кадиллаке».
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Гаджеты
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods
Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Культура
Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера
В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Политика
75 лет назад состоялось освобождение Албании от нацистов
29 ноября 1944 года завершилось освобождение Албании от немецких оккупантов.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении
Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
Общество
Врач-диетолог рассказал о вреде красной икры
Икра обладает многими полезными веществами. Она способна укрепить иммунитет. Однако есть деликатес часто – вредно, заявила врач.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Технологии
Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.