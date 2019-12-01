Политика

РИА НовостиРИА НовостиЧетыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Его текст опубликован на сайте vimaorthodoxias.gr.
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Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ

Российская газета16:38

Греческие митрополиты предложили обсудить украинский раскол на всеправославном соборе

Вести.Ru15:39

Греческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине

РЕН ТВ11:04

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Известия13:40

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор по проблеме ПЦУ

ТАСС13:04

Четыре греческих митрополита хотят обсудить ПЦУ

Аргументы и Факты14:51

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

РИА Новости10:55
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Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Футбол

«Валенсия» без Черышева обыграла «Вильярреал»

Принципиальный матч «Валенсия» - «Вильярреал» украсил программу 15-го тура чемпионата Испании.
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Вопреки прежней информации, 550-сильный битурбомотор V8, известный как Blackwing, не появится ни на одном новом «Кадиллаке».
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
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75 лет назад состоялось освобождение Албании от нацистов

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Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

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