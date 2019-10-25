Московский футбольный клуб "Локомотив" в преддверии встречи со столичным "Спартаком" недосчитался нескольких игроков.

Четыре игрока «Локомотива» не смогут сыграть со «Спартаком»

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Экономика Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

Происшествия В Новокузнецке в квартире взорвался сейф Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Футбол Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.

Происшествия В Мойке утонул студент, нырнувший за шапкой Ветром у девушки сорвало шапку, и двое парней кинулись за ней в воду.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Футбол Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.

Политика «Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Футбол Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.

Армия и оружие «Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.