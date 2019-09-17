РПЛ
Матч ТВЧетыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ
Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Происшествия
В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Волейбол
Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings вчера в 13:10
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Гаджеты
Xiaomi представила две «умные» колонки и роутер
Компания Xiaomi официально представила три новых интеллектуальных устройства: колонки XiaoAI Speaker и XiaoAI Speaker PRO, а также маршрутизатор Xiaomi AC2100.
MobiDevices 06:03
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Кино
Стартовали съемки новой Mortal Kombat
Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн вчера в 06:15
Общество
Шохин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется гибкое законодательство, позволяющее решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке, заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
РБК 06:16
Происшествия
В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника
Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:57
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 04:46
Футбол
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Авто
В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 03:40
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Футбол
Футболисты «Валенсии» устроили бойкот из-за увольнения тренера
Футболисты "Валенсии" протестуют против увольнения главного тренера Марселино Тарля.
Pravda.Ru 04:44
Политика
Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp
С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Политика
В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Наука
Новосибирские учёные разработали новую защиту от радиации
Новосибирские новости 14 сентября в 10:09
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
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