Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.

Спорт день за днем

Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Происшествия В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.

Волейбол Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Происшествия Женщина сбросила детей с моста в Москве Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.

Гаджеты Xiaomi представила две «умные» колонки и роутер Компания Xiaomi официально представила три новых интеллектуальных устройства: колонки XiaoAI Speaker и XiaoAI Speaker PRO, а также маршрутизатор Xiaomi AC2100.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Кино Стартовали съемки новой Mortal Kombat Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.

Общество Шохин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется гибкое законодательство, позволяющее решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке, заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Происшествия В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.

Футбол «Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.

Авто В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Общество Названы города, в которые хочет переехать молодежь Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.

Политика Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Политика В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.