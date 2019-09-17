РПЛ

Матч ТВМатч ТВЧетыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Символическая сборная девятого тура РПЛ, версия Валерия Газзаева

Чемпионат04:00

Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Матч ТВ06:08

4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Краснодара» — в сборной 9-го тура РПЛ по версии InStat

Sport24.ru06:19

Символическая сборная 9-го тура РПЛ

Спорт день за днем01:47

Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Sportbox.RU06:08

В символическую сборную 9-го тура чемпионата России попали 4 игрока «Зенита»

Петербургский дневник07:00

Краснодарская банда и хавбеки-дальнобойщики. Символическая сборная 9-го тура РПЛ

ProstoProSport08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:15, Вашингтон
Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Известия вчера в 06:17
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия

СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове

В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
RT на русском 08:02
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Культура

В Нижнем Ломове появится виртуальный концертный зал

ПензаИнформ 03:15
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Гаджеты

Российские iPhone 11 стали самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.
Мой Брянск 03:18
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Общество

Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее

Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.
Вести.Ru 04:22
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Здоровье

В стране заканчивается лекарство для ВИЧ-инфицированных

В стране заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам.
Авторадио вчера в 11:40
Экономика

Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 08:08
Происшествия

Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля.
Ведомости 07:11
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Политика

Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное