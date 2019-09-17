Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.

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Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

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