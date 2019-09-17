РПЛ
Матч ТВЧетыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ
Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.
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Все голы и голевые передачи Юрия Жиркова в Лиге чемпионов. Продолжение – этой осенью?
Спорт день за днем05:43
В символическую сборную 9-го тура чемпионата России попали 4 игрока «Зенита»
Петербургский дневник07:00
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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