РПЛ

Матч ТВМатч ТВЧетыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex. В сборную тура вошли голкипер петербуржцев Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, а также нападающий Артем Дзюба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Символическая сборная девятого тура РПЛ, версия Валерия Газзаева

Чемпионат04:00

Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Матч ТВ06:08

Все голы и голевые передачи Юрия Жиркова в Лиге чемпионов. Продолжение – этой осенью?

Спорт день за днем05:43

4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Краснодара» — в сборной 9-го тура РПЛ по версии InStat

Sport24.ru06:19

Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ

Sportbox.RU06:08

В символическую сборную 9-го тура чемпионата России попали 4 игрока «Зенита»

Петербургский дневник07:00

Краснодарская банда и хавбеки-дальнобойщики. Символическая сборная 9-го тура РПЛ

ProstoProSport08:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол

«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».
РБК 12:37
Гаджеты

Новый Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит сегодня

Rusargument 02:30
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Происшествия

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство

ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Политика

США привели в боевую готовность войска

Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Общество

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

РБК 11:35
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Известия 06:48
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Футбол

Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат 11:10
Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой

Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за селфи в нафталановой ванне

Интерфакс 09:28
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

РИА Новости 07:49
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС вчера в 14:02
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском 10:05
Авто

Skoda представила обновлённый Skoda Rapid

В интернете появились первые снимки рестайлинговой версии чешского хэтчбека для рынка Поднебесной.
SpeedMe 12:10
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Хоккей

«Спартак» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» на выезде уступил казахстанскому «Барысу» и проиграл шестой из восьми матчей на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова

В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Армия и оружие

Украина обвинила РФ в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации

Разведка уточнила, что таким способом российская сторона хочет усилить свои позиции на международных переговорах, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 11:57
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Кино

Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra вчера в 08:18
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука

По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города.
Вести.Ru 09:04
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное