Четыре игры в рамках розыгрыша Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу пройдут в предпоследнем туре Чемпионата России15 июля, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Четыре игры пройдет в рамках Российской Премьер-Лиги

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