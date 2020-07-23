Экономика
КоммерсантъЧетыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку
Четыре из десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку, говорится в исследовании Маrcs, которое приводит газета «Ведомости». Это происходит на фоне снижения ставок на займы.
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с чего всё началось
С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.Ведомостивчера в 18:06
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РБК вчера в 09:49
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
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Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК вчера в 15:47
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Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Путин вышел из положения, пошутив над оплошностью Дюкова.
Цензуры.Нет вчера в 09:57
Здоровье
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:20
Здоровье
В алтайских больницах возобновили вакцинацию и плановые медосмотры
Управление Ропостребнадзора по Республике Алтай сняло запрет на ряд медицинских услуг, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ Новосибирск 01:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Происшествия
В Башкирии в реке обнаружили тело 10-летней девочки
Уфа, 24 июля 2020, 10:56 — REGNUM Тело пропавшей пять дней назад десятилетней девочки обнаружили в Башкирии.
REGNUM 03:56
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Здоровье
Медики назвали самые первые признаки рака желудка
Медики перечислили самые первые признаки рака желудка, которые помогают выявить заболевание на первичной стадии.
Актуальные Новости 00:22
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Космос
Представлен космический грузовик SpaceTruck для работы на Марсе и Луне
Discover24 22 июля в 03:19
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 18:37
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Политика
Совфед одобрил закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
В пятницу Совет Федерации одобрил закон о приравнивании нарушения территориальной целостности России к экстремизму.
Московский Комсомолец 05:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
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Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37