Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧетыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за паузы в сезоне

Как пишет издание Kicker, четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за связанной с пандемией коронавируса нового типа паузы в сезоне чемпионата Германии по футболу.
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Источник: 13 немецким клубам грозит банкротство из-за коронавируса

Матч ТВ01:36

Четыре клуба бундеслиги могут стать банкротами из-за кризиса

Спорт-Экспрессвчера в 21:06

СМИ: Четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Советский спорт00:56

13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса в ближайшие два месяца

Sport24.ruвчера в 22:35

4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

Soccer.ruвчера в 21:47

13 из 36 немецких профессиональных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не возобновят

Sports.ru01:15

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 20:28
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Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия вчера в 12:32
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:58
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Здоровье

Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
АБН вчера в 13:42
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:45
Общество

В Красноярске на мостах проходит массовая проверка машин

В полиции gornovosti подтвердили, что проверки проходят на соблюдение требований указа губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции действительно проходят и не только на мостах.
Городские новости. Красноярск 00:10
Здоровье

ВОЗ выпустила рекомендации по питанию в условиях карантина

ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров до уровня менее 30 процентов от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10 процентов от этого объема.
Российская газета 02 апреля в 07:44
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика

WP: Трамп хочет уволить инспектора, начавшего импичмент

Американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что намерен уволить генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, рассматривавшего жалобу информатора, которая запустила импичмент, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо главы государства.
Газета.Ru 01:46
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru вчера в 12:57
Общество

Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Чемпионат вчера в 14:23
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Общество

Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах

На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании.
РБК 02:00
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило тысячу человек

По всему миру заражены более одного миллиона человек, 58 144 больных скончались, и почти 228 тысячам удалось выздороветь.
Телеканал 360° вчера в 17:09
Общество

Кадыров ввел комендантский час в Чечне

По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Ньюс-НН вчера в 13:18
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Политика

Россия продолжает сотрудничество с Венесуэлой по добыче нефти

РФ находится в плотном рабочем контакте с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
РИА Новости 01:25
Общество

В Омске частным компаниям разрешат возобновить работу

В список из 12 пунктов входят следующие компании:Предприятия ТЭК, коммунальные и дорожные службы, почта, связисты.
Вестник 02:07
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
StarHit.ru 02 апреля в 23:00
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