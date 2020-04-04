Как пишет издание Kicker, четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за связанной с пандемией коронавируса нового типа паузы в сезоне чемпионата Германии по футболу.

Четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за паузы в сезоне

Энергетика Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Здоровье Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Экономика Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Общество В Красноярске на мостах проходит массовая проверка машин В полиции gornovosti подтвердили, что проверки проходят на соблюдение требований указа губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции действительно проходят и не только на мостах.

Здоровье ВОЗ выпустила рекомендации по питанию в условиях карантина ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров до уровня менее 30 процентов от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10 процентов от этого объема.

Политика WP: Трамп хочет уволить инспектора, начавшего импичмент Американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что намерен уволить генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, рассматривавшего жалобу информатора, которая запустила импичмент, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо главы государства.

Общество Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут? Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Общество Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании.

Общество Кадыров ввел комендантский час в Чечне По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Политика Россия продолжает сотрудничество с Венесуэлой по добыче нефти РФ находится в плотном рабочем контакте с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.