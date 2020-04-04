Коронавирус
Московский КомсомолецЧетыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за паузы в сезоне
Как пишет издание Kicker, четыре клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за связанной с пандемией коронавируса нового типа паузы в сезоне чемпионата Германии по футболу.
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13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса в ближайшие два месяца
Sport24.ruвчера в 22:35
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Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Здоровье
Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Общество
В Красноярске на мостах проходит массовая проверка машин
В полиции gornovosti подтвердили, что проверки проходят на соблюдение требований указа губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции действительно проходят и не только на мостах.
Здоровье
ВОЗ выпустила рекомендации по питанию в условиях карантина
ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров до уровня менее 30 процентов от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10 процентов от этого объема.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Политика
WP: Трамп хочет уволить инспектора, начавшего импичмент
Американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что намерен уволить генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, рассматривавшего жалобу информатора, которая запустила импичмент, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо главы государства.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Общество
Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Общество
Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах
На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило тысячу человек
По всему миру заражены более одного миллиона человек, 58 144 больных скончались, и почти 228 тысячам удалось выздороветь.
Общество
Кадыров ввел комендантский час в Чечне
По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Политика
Россия продолжает сотрудничество с Венесуэлой по добыче нефти
РФ находится в плотном рабочем контакте с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Общество
В Омске частным компаниям разрешат возобновить работу
В список из 12 пунктов входят следующие компании:Предприятия ТЭК, коммунальные и дорожные службы, почта, связисты.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.