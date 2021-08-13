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Четыре муниципалитета в Краснодарском крае объявили режим ЧС из-за подтоплений

В Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.
РИА Новости
Сильные ливни шли всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются до сих пор.
Администрация Краснодарского края
Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.
Администрация Краснодарского края
В связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей.
Российская газета

С чего всё началось

В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды
В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах – Крымском и Приморско-Ахтарском районах.
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