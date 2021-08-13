В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах – Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Администрация Краснодарского края вчера в 07:37