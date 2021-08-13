РИА НовостиЧетыре муниципалитета в Краснодарском крае объявили режим ЧС из-за подтопленийВ Краснодарском крае четыре муниципалитета ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщили в администрации региона.РИА НовостиСильные ливни шли всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются до сих пор.Администрация Краснодарского краяПодтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.Администрация Краснодарского краяВ связи с непогодой в Краснодарском крае открыли 16 пунктов временного размещения жителей.Российская газетаЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruКП - КубаньНТВ93.ruPchela.NewsREGNUMЮжные делаНародные новостиФАНRT на русскомРоссийская газетаLife.ruГазета.RuОбщественное телевидение РоссииЦарьградКапитал страныГлас НародаИА Красная ВеснаПриазовские степиУтроNewsС чего всё началосьВ четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогодыВ Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах – Крымском и Приморско-Ахтарском районах.Администрация Краснодарского краявчера в 07:37Подробнее о событииВ ряде районов Кубани введён режим ЧСREGNUMвчера в 15:40В десяти муниципалитетах Кубани прогнозируют до 150 мм осадковДеловая газета. Югвчера в 08:17В четырех муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогодыАдминистрация Краснодарского краявчера в 07:37В нескольких районах Кубани прогнозируют до 150 мм осадковТАССвчера в 08:28Сильные ливни на территории Кубани продлятся до 16 августаРоссийская газетавчера в 08:21Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани не выходить из домаКП - Кубаньвчера в 08:43В Новороссийске и Анапе введен режим ЧС из-за ливнейНТВвчера в 04:10Показать ещёОценить67Поделиться