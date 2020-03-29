Коронавирус
REGNUMЧетыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни. Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией.
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
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Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
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Общество
Учёный назвал ошибку Испании в ситуации с коронавирусом
Доктор биологических наук рассказал, в чём заключается ошибка Испании в ситуации с коронавирусом.
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Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Экономика
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Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник.
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Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Политика
Экс-замглавы Киевской области умер от коронавируса
На Украине скончался бывший заместитель главы Киевской Областной городской администрации Олег Мищенко.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Здоровье
Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги
Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Футбол
«Тоттенхэм» разрешил Сон Хын Мину и Бергвейну вернуться на родину
«Тоттенхэм» объявил, что полузащитники Сон Хын Мин и Стевен Бергвейн покинули Англию.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал родителям реже отпускать детей на улицу
Россиянам не рекомендуется ездить на дачу. В Роспотребнадзоре родителям рекомендовали минимизировать контакты детей с окружающими.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Происшествия
COVID-19: главное к этому часу
17:05 Под Винницей госпитализировали ребенка с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro получит очень яркий экран
Если верить источнику, аппарат получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, высочайшей цветопередачей, системой компенсации движения MEMC, 10-битной глубиной цвета, поддержкой расширенного динамического диапазона и очень высокой пиковой яркостью в 1400 кд/м2.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Шоу-бизнес
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Общество
Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
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Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.