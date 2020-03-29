Коронавирус

REGNUMREGNUMЧетыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни. Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией.
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Число умерших от коронавируса в России достигло восьми

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В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

Lenta.ru04:21
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Газета.Ru 11:52
Общество

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Суть событий 12:42
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Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

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Газета.Ru 12:49
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Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
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Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
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Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
РБК 09:45
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
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Полная луна апреля, известная как Pink Moon, совпадает с суперлунием.
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Газета.Ru 10:40
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Путин упростил процесс получения соцподдержки для малоимущих семей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения социальной поддержки для малообеспеченных семей с детьми.
ФАН 26 марта в 18:26
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Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
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Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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РЖД разъяснили новые условия проезда в Калининград

Новые условия для проезда пассажиров в Калининград введены в соответствии с распоряжением правительства об ограничении перемещения поездов через границы России, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).
Газета.Ru 07:26
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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
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Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
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Локомотив под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20.
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