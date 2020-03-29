Коронавирус
REGNUMЧетыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни. Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией.
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