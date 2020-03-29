Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни. Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией.

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

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Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

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Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

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Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

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