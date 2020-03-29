За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее количество летальных случаев выросло до восьми.

В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

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