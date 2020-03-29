Коронавирус
РБКВ России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее количество летальных случаев выросло до восьми.
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Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов
Слежка осуществляется при помощи смартфонов, личная информация не затрагивается.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero покажут в 2021 году
Стоит напомнить, что в 2019 году японская компания Mitsubishi объявила о прекращении выпуска внедорожника Pajero четвёртого поколения.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Ростовской области ввели очередные ограничения из-за коронавируса.
Общество
В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Общество
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Шоу-бизнес
Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса
Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Как сообщается на сайте «Автоновости дня», в Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo.
Происшествия
В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом
В Башкирии выявили еще один случай заражения инфекционным коронавирусом.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Наука
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.