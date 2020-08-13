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Octagon.Media
Octagon.Media

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», - сказано
 в документе.
Ридусвчера в 14:21
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Газета.Ru

Латвия, Литва, Польша, Эстония предложили посредничество Минску

Газета.Ruвчера в 14:09
Говорит Москва

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации

Говорит Москвавчера в 11:23
ТАСС

Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ТАССвчера в 11:53
РИА Новости

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:36
RT на русском

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:24
РБК

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

РБКвчера в 12:00
Комсомольская правда

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество

Комсомольская правдавчера в 11:19
КП - Беларусь

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 12:20

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Помпео заявил, что США могут ввести санкции в отношении Белоруссии

Помпео отметил, что Вашингтон намерен добиться хорошего не только для США, но и для белорусского народа, в многостороннем формате, вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефти.
Аргументы неделивчера в 00:15
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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