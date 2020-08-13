Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.