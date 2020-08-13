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Octagon.Media
Octagon.Media

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», - сказано
 в документе.
Ридусвчера в 14:21
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Газета.Ru

Латвия, Литва, Польша, Эстония предложили посредничество Минску

Газета.Ruвчера в 14:09
РИА Новости

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:36
РБК

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

РБКвчера в 12:00
ТАСС

Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ТАССвчера в 11:53
Коммерсантъ

Страны Балтии и Польша предложили Минску посредничество

Коммерсантъвчера в 12:54
RT на русском

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:24
Говорит Москва

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации

Говорит Москвавчера в 11:23
КП - Беларусь

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 12:20

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform12 августа в 06:15
5

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика Сегоднявчера в 02:35
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Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Украина.рувчера в 12:41
4

На Сахалине будут судить санитарку, допустившую смерть девочки в интернате

Прокурором Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Сахалин.Инфо19:13

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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