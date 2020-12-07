Четыре региона Дальнего Востока попали в топ самых пьющих и курящих
Магадан, Магаданская область, 7 декабря 2020, 05:01 — REGNUM Эксперты составили рейтинг регионов РФ, жители которых подвержены сильнее или менее вредным привычкам. Употребления табака и алкоголя в 2019 году больше всего отмечалось на Колыме, Сахалине, в Приамурье, Хакасии и в Бурятии.В источнике
С чего всё началось
Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам
В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская область стала пятой, поднявшись с девятой строчки.
РИА Новости16:13
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