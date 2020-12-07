Магадан, Магаданская область, 7 декабря 2020, 05:01 — REGNUM Эксперты составили рейтинг регионов РФ, жители которых подвержены сильнее или менее вредным привычкам. Употребления табака и алкоголя в 2019 году больше всего отмечалось на Колыме, Сахалине, в Приамурье, Хакасии и в Бурятии.

Поделиться