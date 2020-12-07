Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Четыре региона Дальнего Востока попали в топ самых пьющих и курящих

Политика Сегодня
РИА Новости
Сиб.фм
Deita.ru
Московский Комсомолец
Российская газета
Вечерняя Москва
Vostok.Today
Комсомольская правда
Газета.Ru
Zabnews.ru
31 канал Челябинска
РБК
Национальная служба новостей
Весьма
Tomsk.Ru
Слово и Дело
АМИТЕЛ
НИА-Новосибирск
АБН
Amur.life
ДЕЛА.ru
Москва 24
ПолитРоссия
Известия
Экономика сегодня
Телеканал 360°
Хакасия-Информ
КП - Барнаул
Первый областной
Магадан, Магаданская область, 7 декабря 2020, 05:01 — REGNUM Эксперты составили рейтинг регионов РФ, жители которых подвержены сильнее или менее вредным привычкам. Употребления табака и алкоголя в 2019 году больше всего отмечалось на Колыме, Сахалине, в Приамурье, Хакасии и в Бурятии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы российские регионы — лидеры по вредным привычкам

В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская область стала пятой, поднявшись с девятой строчки.
РИА Новости16:13
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лидерами рейтинга вредных привычек стали Магаданская и Сахалинская области

Коммерсантъ20:32
Газета.Ru

Названы лидирующие по вредным привычкам регионы РФ

Газета.Ru16:23
РБК

Эксперты назвали самые пьющие и курящие регионы России

РБК19:38
Московский Комсомолец

Волгоградская область вошла в топ-10 самых непьющих регионов

Московский Комсомолец21:31
Российская газета

В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек

Российская газета19:15
Lenta.ru

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Lenta.ru17:10
РИА Новости

Названы самые пьющие и курящие регионы России

РИА Новости21:48

У коронавируса SARS-CoV-2 выявлена способность обходить антитела

Зарубежными исследователями был обнаружен коронавирус, который мутировал и прятался от антител, при выработке иммунной системой инфицированного пациента, пишет Nature Учеными были определены все мутации ковида со способностью предотвратить связывание трех моноклональных антител.
SMINEWS в Подольскевчера в 09:54

СК возбудил дело после гибели людей при падении крана в Самарской области

По факту гибели двух человек в результате падения крана с моста в Волгу в Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
REGNUMвчера в 10:08

Актеры Добрынин и Бортко раскритиковали идею Боярского освободить артистов от армии

Прославившийся благодаря съемкам в сериале «Сваты» Николай Добрынин критически отозвался об идее Михаила Боярского не призывать на службу молодых артистов и певцов.
Стерлеград5 декабря в 11:26

Россия объявила о выходе из налогового соглашения с Нидерландами

Москва, 5 декабря 2020, 08:00 — REGNUM Процедуру расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами начал Минфин РФ после завершения переговоров об изменении договора, сообщает пресс-служба российского ведомства.
REGNUM5 декабря в 00:00

Экспорт лома придержат пошлиной

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) попросил Минэкономики рассмотреть на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию предложение на год увеличить вывозную пошлину на лом черных металлов с 5% до 15%, но не менее €45 за тонну, начиная с 1 января 2021 года.
Коммерсантъ17:15

В Boeing рассказали, сколько времени МКС будет пригодна для проведения исследований

Как заявил на видеобрифинге о коммерческих космических полетах вице-президент корпорации Джон Малхолланд, исследования на борту МКС можно будет проводить еще как минимум десятилетие.
Naked Science4 декабря в 11:44