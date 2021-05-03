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Общество

Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов, а также с привлечением инвесторов, включая "Газпром" и "РЖД", в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях.В источнике
URA.Ru
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Четыре региона к осени подготовят Пилотные проекты территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов

Интерфакс - Россиявчера в 13:36

ЯНАО первым получит обещанные Путиным деньги

NEFTвчера в 08:50

Нижегородская область реализует проект развития территории за счет инфраструктурных займов

Время Нвчера в 08:23

Челябинская область станет пилотным регионом по внедрению механизма инфраструктурных кредитов

Радио Business FM Челябинсквчера в 08:26

Челябинская область одной из первых реализует проект развития за счет инфраструктурных кредитов

Первый областнойвчера в 08:06

Два региона УрФО первыми получат обещанные Путиным деньги

URA.Ruвчера в 07:37

Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру

ТАССвчера в 07:00
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REGNUM00:22

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