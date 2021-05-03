Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов, а также с привлечением инвесторов, включая "Газпром" и "РЖД", в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях.

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