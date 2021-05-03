Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру
Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов, а также с привлечением инвесторов, включая "Газпром" и "РЖД", в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях.В источнике
Подробнее о событии
Челябинская область станет пилотным регионом по внедрению механизма инфраструктурных кредитов
Радио Business FM Челябинск08:26