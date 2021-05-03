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Общество

Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов, а также с привлечением инвесторов, включая "Газпром" и "РЖД", в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях.В источнике
URA.Ru
NEFT
Первый областной

Подробнее о событии

ЯНАО первым получит обещанные Путиным деньги

NEFT08:50

Два региона УрФО первыми получат обещанные Путиным деньги

URA.Ru07:37

Нижегородская область реализует проект развития территории за счет инфраструктурных займов

Время Н08:23

Челябинская область одной из первых реализует проект развития за счет инфраструктурных кредитов

Первый областной08:06

Челябинская область станет пилотным регионом по внедрению механизма инфраструктурных кредитов

Радио Business FM Челябинск08:26

Четыре региона РФ первыми реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру

ТАСС07:00
Интересное

Спутник TESS сгодился для обнаружения не только экзопланет, но и гамма-всплеска

Смит рассчитала, что максимальная звездная величина гамма-всплеска GRB 191016A составила 15,1. Для сравнения, это примерно в 10 000 раз меньше, по сравнению с самыми тусклыми звездами, которые мы можем видеть при помощи невооруженного глаза.
AstroNews.ru05:29

Захарова заявила о проработке варианта отключения России от SWIFT

Россия пока рассматривает сценарий отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT как гипотетический, но не исключает его, заявила в интервью RT официальный представитель МИДа Мария Захарова.
РБК08:54

Власти Москвы не планируют возобновлять обсуждения установки памятника на Лубянке

"Нет, не возобновятся [обсуждения]", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возобновлении обсуждений установки памятника на Лубянской площади.
ТАСС07:45

Арбитр Федотов считает, что первый гол Дзюбы в матче с «Локомотивом» следовало отменить

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с первым голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:45