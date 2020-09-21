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ТАСС
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Ведомости04:44
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Российская газета

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Российская газета12:24
Вести.Ru

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ru04:50
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23
Телеканал 360°

Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Телеканал 360°04:40
Известия

Мишустин анонсировал увеличение числа мест в детских садах четырех регионов

Известия04:29
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Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости04:44
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54

Министр экономического развития Пермского края уходит в отставку

«25 сентября министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников завершает свою работу в Правительстве региона в связи с переходом на работу в Министерство экономического развития РФ», — сообщили порталу в пресс-службе министерства.
Министр экономического развития Пермского края уходит в отставку
В курсе.ру11:55
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Досье»: Правоохранители не провели полноценного расследования происхождения кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Российские правоохранительные органы не провели полноценного расследования происхождения 400 килограмм кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Буэнос-Айресе в 2018 году.
Эхо Москвы12:23
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Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

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РБК11:17
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