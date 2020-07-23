Экономика
Цензуры.НетЧетыре российских банка увеличили минимальный первый взнос на ипотеку
Выяснилось, что подобная тенденция наблюдается у 10 российских банков, которые являются лидерами по величине ипотечного портфеля. Согласно данным исследования, Райффайзенбанке минимальный первоначальный взнос подняли до 20%.
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с чего всё началось
С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.Ведомостивчера в 18:06
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
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Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
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Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
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Два больших десантных корабля-вертолетоносца, строительство которых началось в Крыму, станут плавучими штабами, а не только мощным наступательным средством.
Военное дело 11:15
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
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«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильский БПЛА в провинции Кунейтра
По информации СМИ, беспилотник сбили над населенным пунктом Эль-Хадер в провинции Кунейтра.
Слово и Дело 12:39
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
Футбол
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Экономика
Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций
Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК 12:38
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В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
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Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
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Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Происшествия
В реке Проня в Рязанской области утонула женщина
24 июля в 18:05 вблизи посёлка Спиртзаводской в Спасском районе Рязанской области в реке Проня было обнаружено тело женщины.
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Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Авто
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Как сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, «АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск длительностью три недели.
Avtovesti.com 03:52
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили журналиста Виктора Шендеровича в домогательствах. Свои истории они опубликовали в Facebook.
Lenta.ru 12:26
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
REGNUM 10:17
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В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
КП - Челябинск 09:04