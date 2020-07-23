Экономика

АБНАБНЧетыре российских банка увеличили первый взнос на ипотеку

Четыре из десяти крупнейших российских банков приняли решение о повышении суммы первого взноса на ипотеку. Условия выдачи кредитов на покупку жилья изменили Райффайзенбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Открытие». Минимальный взнос в этих банках увеличили на 5-10 процентных пунктов.
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с чего всё началось

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.
Ведомостивчера в 18:06

Подробнее о событии

Почему банки повышают размер первого взноса по ипотеке?

BFM.ru09:52

Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы

Фонтанка.Ру04:30

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

Ведомостивчера в 18:06

Крупнейшие банки увеличили размер первого взноса по ипотеке

Deita.ru02:00

Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке

URA.Ru00:34

Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку

Коммерсантъвчера в 21:54

Россиянам ограничили ипотеку

Lenta.ru04:27
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

Российская газета 06:23
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Финансы

ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей

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«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
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Происшествия

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Фигурант дела «Нового величия», которое рассматривает сейчас Люблинский районный суд Москвы, опубликовал рассказ о своем задержании.
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Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
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Экономика

Американской экономике пообещали двойное падение

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Культура

Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах

Министерство культуры РФ планирует во второй половине августа совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 09:21
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После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
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Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Общество

Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
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Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
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Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х

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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
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«Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Центр "Вектор" получил в пятницу разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, первые добровольцы получат ее 27 июля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро

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Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
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Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
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Китай впервые запустил аппарат для исследования Марса

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Хоккей

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
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Финансы

Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи

Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
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Агент Влашича не исключил ухода хорвата из ЦСКА

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за €15,7 млн.
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Общество

В Калининграде кафе и рестораны открываются с 25 июля

Новый Калининград С 25 июля в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах возобновляют работу кафе и рестораны.
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