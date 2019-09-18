с чего всё началось

Ранее сообщалось о троих пострадавших военнослужащих. 17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.

Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

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