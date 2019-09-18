Происшествия
RT на русскомЧетыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Ранее сообщалось о троих пострадавших военнослужащих. 17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.
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«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.RT на русском04:33
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Число пострадавших пограничников после нападения корейских браконьеров увеличилось до четырех
Московский Комсомолец04:36
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Экономика
Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2014 года
«Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов», – сказано в докладе Банка России по денежно-кредитной политике, передает ТАСС.
Взгляд.ру 16 сентября в 13:03
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря
Президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.
Газета.Ru 04:01
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова еле терпит бывшего мужа в своей квартире
В первый год после развода Татьяна еще как-то терпела совместное проживание с экс-супругом, но потом она начала требовать от него, чтобы он съехал, но Радимов не спешил.
RuNews24.ru 05:05
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Гаджеты
Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5700 XT
Sapphire заявляет об энергопотреблении в 265 Вт. Питание карты осуществляется с помощью 8-контактного и одного 6-контактного разъема.
Megaobzor.com вчера в 16:52
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.
Lenta.ru 02:47
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Авто
Skoda предложит обновленный Skoda Rapid
По технической части следует указать 1,5-литровый бензиновый мотор, мощность которого составила 110 л.с. Для покупателей рестайлинговой версии Skoda Rapid предложат комплектации с механической и автоматической коробкой передач.
Faktom 01:45
Политика
Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов
Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Здоровье
Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию
Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети
СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
Газета.Ru 05:04
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском вчера в 15:29
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии
Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.
Lenta.ru 16 сентября в 15:53
Армия и оружие
Асад вступает в борьбу с «параллельной Сирией»
В своем письме сирийское дипломатическое ведомство жалуется на «преступления» бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) – многонационального альянса, который участвовал в борьбе с джихадистами под эгидой США.
Независимая газета вчера в 13:23
Общество
В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября
Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.
Интерфакс 04:20