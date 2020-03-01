Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧетыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
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В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

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Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае

Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:47
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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 21 марта в 10:15
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