Коронавирус
RT на русскомЧетыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
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В Италию прибыли семь российских самолетов с медпомощью для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 16:46
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Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Игры
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Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
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В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
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Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае
Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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