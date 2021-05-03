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Четыре способа накопить на достойную пенсию назвали гражданам в России

Достойно прожить в старости на государственную пенсию вряд ли получится, но можно накопить на безбедную старость. О том, как это сделать, эксперты рассказали изданию РБК. Средняя пенсия в России по итогам прошлого года составила 15 тысяч рублей.В источнике
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Lenta.ru

С чего всё началось

Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии

Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс" Эксперт отметил, что капитал на старость, как правило, существует в виде пассивного дохода — проценты со вкладов, страховая рента, платежи со сдачи недвижимости в аренду, купоны с облигаций, дивиденды с акций.
РБК1 мая в 03:33

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Россиянам рассказали о способах накопить на достойную пенсию

Известиявчера в 07:59

Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

Lenta.ru1 мая в 16:28

Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии

РБК1 мая в 03:33

Инвестирование может обеспечить россиянам значительную прибавку к пенсии

ФАН1 мая в 10:51

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URA.Ru1 мая в 13:14
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