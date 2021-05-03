Достойно прожить в старости на государственную пенсию вряд ли получится, но можно накопить на безбедную старость. О том, как это сделать, эксперты рассказали изданию РБК. Средняя пенсия в России по итогам прошлого года составила 15 тысяч рублей.

С чего всё началось Как накопить на старость: эти 4 тактики помогут жить достойно на пенсии Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс" Эксперт отметил, что капитал на старость, как правило, существует в виде пассивного дохода — проценты со вкладов, страховая рента, платежи со сдачи недвижимости в аренду, купоны с облигаций, дивиденды с акций. РБК 1 мая в 03:33