Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧетыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.
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с чего всё началось
Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор остались полностью или частично обесточены из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщила
 энергетическая компания Гондураса.
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Сильнее всего в этом году распродажа активов происходит в США — 26 миллиардов долларов с начала года.
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