Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

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