Политика
Газета.RuЧетыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.
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Выход фильма запланирован на конец 2020 года.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенным Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии.
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Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
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В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Общество
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АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada
Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.
Тарантас Ньюс 05:21
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На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
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Цымбалюк-Романовская высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой
Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская по просьбе Дни.ру прокомментировала воссоединение артиста со второй по счёту супругой Татьяной Власовой.
Рамблер 16:23
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
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Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Екатеринбургский ТЮЗ проверит показ «Ревизора» со сценой изнасилования
iReactor 14 сентября в 11:44
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Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье
Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
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Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23