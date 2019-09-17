Политика

Газета.RuГазета.RuЧетыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Авария в системе электроснабжения обесточила четыре страны Центральной Америки

ТАСС20:43

Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии

РБК21:53

Масштабный «блэкаут» оставил без света четыре страны

РЕН ТВ20:46

Авария обесточила четыре страны Центральной Америки

Российская газета21:04

В Центральной Америке без электроэнергии остались четыре страны

Вести.Ru21:39

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества из-за аварии

Коммерсантъ22:41

Четыре страны остались без электричества

Lenta.ru22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Хорошие новости 07:38
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Политика

Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя

Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Кино

Данила Козловский снимет фильм про вампиров

Выход фильма запланирован на конец 2020 года.
REGNUM 09:04
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском 06:11
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Происшествия

В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета 21:52
Технологии

Оформить ДТП поможет смартфон

В систему страховщиков будут переданы координаты автомобиля в момент ДТП, направление и скорость его движения, параметры замедления или ускорения машины при аварии, а также дата и время происшествия.
ИА ЯСИА вчера в 06:30
Политика

Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенным Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии.
Мойка78 вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка

Телепрограмма 09:13
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку

В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Здоровье

Эксперты рассказали о пользе ежедневного употребления авокадо

OAnews 14 сентября в 23:11
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Происшествия

В Воронеже экс-сотрудники полиции получили реальные сроки за пытки

REGNUM 13:42
Авто

АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada

Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.
Тарантас Ньюс 05:21
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская по просьбе Дни.ру прокомментировала воссоединение артиста со второй по счёту супругой Татьяной Власовой.
Рамблер 16:23
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru 05:02
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

РИА Новости 07:54
Общество

Названы города, в которые стремится переехать молодежь

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Происшествия

Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд

Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Театры

Екатеринбургский ТЮЗ проверит показ «Ревизора» со сценой изнасилования

iReactor 14 сентября в 11:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье

Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика

Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина

Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гондурас
Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Центральная Америка
Регион
Регион, расположенный между Североамериканским регионом и Южной Америкой, относящийся геологически и географически к североамериканскому континенту. Господствующий язык в Центральной Америке - испанский, единственным исключением является англоязычный Белиз.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное