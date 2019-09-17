Происшествия
Газета.RuЧетыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.
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Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор полностью или частично обесточены из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщила энергетическая компания Гондураса.Коммерсантъвчера в 22:41
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