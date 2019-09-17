с чего всё началось

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную энергетическую компанию Гондураса.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Общество В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.

Гаджеты Wi-Fi Alliance сообщил о запуске стандарта Wi-Fi 6 Организация Wi-Fi Alliance (Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet) сообщает о появлении новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Альянс уже начал сертифицировать электронные устройства, соответствующие новому стандарту.

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Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

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Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».