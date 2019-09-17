Происшествия
ИзвестияЧетыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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с чего всё началось
Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор полностью или частично обесточены из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщила энергетическая компания Гондураса.Коммерсантъвчера в 22:41
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
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Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году
В наше время антироссийские историки нередко трактуют те действия Советского Союза как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны.
ФАН 00:00
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
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Происшествия
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Происшествия
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REGNUM 01:25
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Военные впервые применили комплекс «Палантин»
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Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
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Названы города, в которые хочет переехать молодежь
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Президент РФ поздравил Меньшова с юбилеем
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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