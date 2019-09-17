с чего всё началось

Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

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