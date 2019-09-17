Происшествия

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Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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с чего всё началось
Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор полностью или частично обесточены из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщила
 энергетическая компания Гондураса.
Коммерсантъвчера в 22:41

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Авария в системе электроснабжения обесточила четыре страны Центральной Америки

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В Центральной Америке без электроэнергии остались четыре страны

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Российская газетавчера в 21:04

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Lenta.ruвчера в 22:14
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Общество

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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес

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Общество

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Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
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Коммерсантъ 04:06
Политика

Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году

В наше время антироссийские историки нередко трактуют те действия Советского Союза как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны.
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ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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Происшествия

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Экс-полицейский выпал из окна многоэтажного дома, разбившись насмерть об асфальт.
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Происшествия

В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы

В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
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Политика

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
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Газета.Ru вчера в 10:07
Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Вести.Ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Политика

Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

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Военное дело 15 сентября в 11:14
Политика

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Происшествия

Женщина сбросила детей с моста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
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Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

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Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
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На Шнурова подали заявление в полицию за мат на концерте в Ростове

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Президент РФ поздравил Меньшова с юбилеем

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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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