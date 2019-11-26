Политика
Lenta.ruЧетыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС - Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:21
с чего всё началось
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 18:12
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