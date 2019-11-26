с чего всё началось

Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС - Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Экономика Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.

Хоккей Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.

Футбол Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Происшествия СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске «Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.

Общество Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.