с чего всё началось

Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

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