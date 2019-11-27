Политика

Газета.RuГазета.RuЧетыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.
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«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 МИД Украины.
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