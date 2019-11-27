с чего всё началось

Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.12 в Париже.

Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

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