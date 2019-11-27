Политика
Газета.RuЧетыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.
Читать в источнике
Оценить208
Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.12 в Париже.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 19:56
с чего всё началось
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.RT на русском18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Спорт
Российских спортсменов хотят отстранить от международных соревнований
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Общество
Роскачество назвало лучшие вина России
Авто
В России в 2020 году автомобили подорожают из-за утильсбора
Согласно подписанному Медведевым постановлению, в сегменте легковых автомобилей рост ставки составит в среднем 110,7%. При этом машины с двигателем объемом до 1,0 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литров — больше (рост на 145%).
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
Политика
Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие
Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие.
Спорт
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Технологии
Россиян использовали для майнинга криптовалюты при помощи YouTube
Эксперты нашли модуль для майнинга криптовалюты Monero. Он попадает на компьютеры, которые захватила сеть Stantinko.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Футбол
Наставник «Атлетико» Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Здоровье
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
В Саратовской области за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировано 11 198 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
Политика
В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР
Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
Армия и оружие
Названа дата спуска на воду подлодки «Волхов»
Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду в Петербурге 26 декабря 2019 года.
Общество
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Здоровье
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.