Политика

Газета.RuГазета.RuЧетыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Заявление появилось в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей. В нем министры просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.
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Алексей Пушков
Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.12 в Париже.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 19:56
с чего всё началось
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении
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RT на русском18:12

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В Совфеде назвали «выпадом» требования четырех стран

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РБК15:15
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Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
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Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
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Россиян использовали для майнинга криптовалюты при помощи YouTube

Эксперты нашли модуль для майнинга криптовалюты Monero. Он попадает на компьютеры, которые захватила сеть Stantinko.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

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Ведомости 05:52
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Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
РИА Новости вчера в 12:53
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Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

РБК вчера в 19:24
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Футбол

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
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Газета.Ru 07:12
Общество

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

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В Саратовской области за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировано 11 198 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
Взгляд-инфо вчера в 23:27
Политика

В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР

Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
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Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду в Петербурге 26 декабря 2019 года.
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Гоген Солнцев ответил на слухи о тяжелой болезни его престарелой жены

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Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
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Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
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