Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧетыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости". Об этом сообщил представитель ведомства Александр Мотузяник.
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Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области Украины

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