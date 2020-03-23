Коронавирус
Газета.RuЧетырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, отправился в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Здоровье
В Украине приняли свои правила похорон умерших от коронавируса
Виктор Ляшко отметил, что самым большим риском при погребении умерших от коронавируса являются ритуальные обряды, потому как их проведение предусматривает большое количество людей и прощальные поцелуи усопших.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Финансы
ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Религия
РПЦ создала рабочую группу по коронавирусу
В Русской православной церкви появилась рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса, сообщается в понедельник на сайте Московской патриархии.
Игры
Игровая консоль Xbox Series X будет запущен в ноябре
Microsoft утверждает, что Project Scarlett, известный как Xbox Series X, будет запущен в ноябре 2020 года.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг
Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса в Блумберге.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе
Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Происшествия
Новорожденную девочку украли из роддома в Йошкар-Оле
Новорожденная девочка исчезла из роддома в Йошкар-Оле.
Здоровье
Синеватые губы, боль, одышка: названы новые «знаки» коронавируса
В числе симптомов отмечается также кашель с мокротой, значительная затрудненность дыхания во время каждого вдоха, чувство тяжести в грудной клетке, сильные головные и суставные боли.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию
Правительство приняло решение о временной приостановке всероссийской диспансеризации в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Космос
Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура
В субботу, 21 марта, с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Шоу-бизнес
Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах
Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.