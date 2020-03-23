Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, отправился в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

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