Общество

РБКРБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена пятипроцентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

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Беглый олигарх предложил ввести новый налог в России

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Чичваркин считает нужным ввести новый налог для магазинов

ФедералПресс03:13

Чичваркин призвал ввести налог на каждую розничную продажу

Pravda.Ru02:19

Экс-владелец «Евросети» предложил вернуть налог с продаж

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Новый налог для магазинов предложили ввести в России

Privet-Rostov.ru03:37

Ввести новый налог в России предложил Евгений Чичваркин

СРБ03:47
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Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
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Юлия Высоцкая в мужской рубашке стала звездой фестиваля в Италии

Юлиия Высоцкая и Андрей Кончаловский накануне вернулись из Рима, где в рамках фестиваля прошла премьера фильма "Грех" российского режиссера.
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
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Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
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Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

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Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках

Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
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Девочку-подростка унизительно обыскали в торговом центре

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Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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Стало известно о тайном ночном визите Зеленского на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе.
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Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
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В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
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Ученые открыли новое полезное свойство кофе

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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве.
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В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян

Изменение возраста продажи крепкого алкоголя с 21 года позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел

Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

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В Британии назвали способы предотвращения инсульта

Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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