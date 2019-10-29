Общество
РБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена пятипроцентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
РБК 03:49
Кино
Юлия Высоцкая в мужской рубашке стала звездой фестиваля в Италии
Юлиия Высоцкая и Андрей Кончаловский накануне вернулись из Рима, где в рамках фестиваля прошла премьера фильма "Грех" российского режиссера.
7Дней.ру 03:00
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Единоборства
212-килограммовый российский боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд
Чемпионат 03:24
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Известия 01:20
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском вчера в 08:24
Происшествия
Девочку-подростка унизительно обыскали в торговом центре
Новости Горного Алтая вчера в 22:07
Происшествия
«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки встал на границе
Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
Мойка78 02:58
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Политика
Стало известно о тайном ночном визите Зеленского на передовую в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе.
Lenta.ru 03:45
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
Происшествия
В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Российская газета вчера в 23:10
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Изменение возраста продажи крепкого алкоголя с 21 года позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми.
Рамблер вчера в 15:36
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Наука
Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел
Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru вчера в 10:48
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Общество
В Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Rambler News Service 00:30
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
РИА Новости вчера в 23:04
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15