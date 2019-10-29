Общество

РБКРБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена пятипроцентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

РБК00:01

Беглый олигарх предложил ввести новый налог в России

URA.Ru00:46

Чичваркин считает нужным ввести новый налог для магазинов

ФедералПресс03:13

Чичваркин призвал ввести налог на каждую розничную продажу

Pravda.Ru02:19

Новый налог для бизнеса предложили в России

Deita.ru06:45

Экс-владелец «Евросети» предложил вернуть налог с продаж

Саминвестор02:19

Новый налог для магазинов предложили ввести в России

Privet-Rostov.ru03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Гаджеты

В Китае уже можно заказать GeForce GTX 1660 Super. Цена не радует

Пока Nvidia только готовится официально представить видеокарту GeForce GTX 1660 Super, китайские продавцы уже поспешили включить ее в свои каталоги.
iXBT.com 27 октября в 04:46
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Авто

Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex

Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Мария Федункив сменила имидж и помолодела на 20 лет

Актуальные Новости 05:25
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Политика

В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Политика

Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже

Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
SM News 06:05
Музыка

«Время и Стекло» оживили тренды 2000-х в новом клипе

Группа "Время и Стекло" представила клип на трек "Лох" со своего последнего альбома "Vislovo". Режиссером видео стала Таню Муиньо.
ИА InterMedia 05:44
Политика

Большинство немцев выступает за исключение Турции из НАТО

Более половины опрошенных немцев (58%) поддержали исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира».
ТК Звезда 07:03
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Происшествия

На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

РИА Новости 05:01
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM вчера в 12:02
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

В рейтинг журналистов Rolling Stone вошли 30 сериалов о мертвецах, зомби, вампирах, убийцах и прочей нечисти.
Gazeta.SPb 26 октября в 14:13
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное