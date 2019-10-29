Общество
РБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена пятипроцентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Гаджеты
В Китае уже можно заказать GeForce GTX 1660 Super. Цена не радует
Пока Nvidia только готовится официально представить видеокарту GeForce GTX 1660 Super, китайские продавцы уже поспешили включить ее в свои каталоги.
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Авто
Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex
Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
Шоу-бизнес
Мария Федункив сменила имидж и помолодела на 20 лет
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже
Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
Музыка
«Время и Стекло» оживили тренды 2000-х в новом клипе
Группа "Время и Стекло" представила клип на трек "Лох" со своего последнего альбома "Vislovo". Режиссером видео стала Таню Муиньо.
Политика
Большинство немцев выступает за исключение Турции из НАТО
Более половины опрошенных немцев (58%) поддержали исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира».
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
В рейтинг журналистов Rolling Stone вошли 30 сериалов о мертвецах, зомби, вампирах, убийцах и прочей нечисти.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Здоровье
64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.