Общество
РБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена пятипроцентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Актуальные Новости 06:03
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Lenta.ru 06:50
Политика
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР
Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.
РБК 07:27
Общество
В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit
В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Pravda.Ru 09:05
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на АвтоВАЗе
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика
Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.
РИА Новости 08:53
Происшествия
Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей
Российский актер Василий Шендаров признался в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 29 октября.
Lenta.ru 12:50
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после слухов об инфаркте
Музыкант Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что он перенес инфаркт.
РЕН ТВ 08:56
Экономика
В России бедных предложили считать по-новому
Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
9111.ru 03:22
Космос
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда 12:31
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики
Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики.
REGNUM 09:50
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44