Экономика

РБКРБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

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Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

РБК00:01

Беглый олигарх предложил ввести новый налог в России

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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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