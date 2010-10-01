Экономика
РБКЧичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
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Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Кино
Съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» начались в Москве
РИА Новости вчера в 05:13
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил о конструктивности переговоров и о возможности обсуждения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
ИА Новороссия вчера в 14:00
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Известия вчера в 03:44
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Российская газета вчера в 02:46
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Технологии
Facebook научился обманывать системы распознавания лиц
Sibnet Новости вчера в 10:34
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM вчера в 05:42
Общество
В Японии тайфун «Хагибис» разрушил дома порядка 4,5 тысяч человек
Из-за последствий тайфуна, прошедшегося по Японии, более 4 тысяч человек не могут вернуться домой.
Ореанда-Новости 27 октября в 03:39
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии спустя два года
Американский беспилотный космический самолет X-37B вернулся с секретной миссии спустя 780 дней, тем самым побив ранее установленный рекорд по времени пребывания на орбите.
ФАН вчера в 05:41
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Путешествия
Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники
Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Здоровье
Дифтерия в Киеве: ещё один заболевший, сыворотки не осталось
В Киеве зафиксирован третий случай дифтерии. Вчера вечером в инфекционное отделение Александровской больницы был доставлен взрослый мужчина.
Rusvesna.su 00:31
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета вчера в 07:18
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока-2»
Американские конгрессмены вновь выдвинули инициативу ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют роль в строительстве "Северного потока-2".
РЕН ТВ 00:35
Общество
Мария Бутина вернулась в родной Барнаул
BFM.ru 00:09
Хоккей
«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
Sport24.ru 00:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Футбол
«Фламенго» включился в борьбу за Ибрагимовича
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оказался в сфере интересов "Фламенго".
Soccer.ru вчера в 21:24
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06